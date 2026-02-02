В Челнах 60% участников СВО нашли работу через центр занятости

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Около 60% обратившихся в кадровый центр Набережных Челнов участников специальной военной операции (СВО) успешно трудоустроились, сообщила на аппаратном совещании руководитель центра «Работа в России» Татьяна Быданова.

По ее словам, в 2025 году работу нашли 32 человека (60%). Бойцы заняты на крупных промышленных предприятиях, включая «КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга», а также на заводах «Бриз» и «Набережночелнинский трубный завод». Наибольшим спросом пользуются такие профессии, как контролеры, операторы станков, помощники логистов и руководители.

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Центр занятости также помогает участникам СВО и членам их семей получить новые профессиональные навыки. Обучение проводится по востребованным направлениям: оператор беспилотных летательных аппаратов, программист 1С, наладчик станков с ЧПУ, водители различных категорий.

С 2026 года введены новые меры поддержки: для участников СВО предусмотрен специальный блок бесплатных программ переобучения, а также появилась возможность заключения социального контракта на открытие собственного дела без требований к уровню дохода.

«Проведите полный анализ в вопросах трудоустройства участников СВО. Они свою задача выполнили и вернулись в город и наша задача – не на словах, а на деле оказать полное содействие в реабилитации и трудоустройстве», – поручил мэр города Наиль Магдеев.