В Челнах 5-летняя девочка смогла вызвать скорую и спасла маме жизнь

В Набережных Челнах пятилетняя девочка смогла вызвать скорую маме, которой стало плохо. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Маленькая девочка набрала номер скорой помощи и без труда назвала свой точный адрес, даже продиктовала номер телефона мамы.

Оказалось, что у женщины случился приступ астмы. Прибывшие на вызов медики оказали ей всю необходимую помощь и поблагодарили девочку за спасение жизни мамы.

В горздраве Автограда поделились еще одним случаем, как ученик младших классов смог вызвать скорую маме, которая потеряла сознание.

Вечером в диспетчерскую поступил звонок, на другом конце провода маленький мальчик плакал в трубку: «Маме плохо, она упала и не двигается».

«Где ты живешь? Сможешь назвать адрес?» – сразу спросила фельдшер по приему вызовов Любовь Шугаива.

Мальчик тихо ответил: «Розовый дом, второй этаж»

Любовь Шугаива много лет работала на линии – выезжала на вызовы и отлично знала город. Ребенок смог назвать магазины и садик, которые находились неподалеку, а фельдшер определила, где конкретно находится семья.

– Главное, открой нам дверь, ладно?

– Да, смогу, я умею, – ответил мальчик прежде, чем положить трубку.

Фельдшер оперативного отдела Любовь Тимофеева направила на этот вызов первую освободившуюся бригаду.

«У мамы развилось острое заболевание. По приезде медиков она действительно была без сознания. Ее маленький ребенок спас ей жизнь», – поделились в горздраве.

Фельдшеры оказали помощь женщине и отвезли в больницу, а маленький герой остался с бабушкой, ждать возвращения мамы домой.

В Управлении здравоохранения Автограда напомнили родителям, что очень важно объяснять детям, в каких случаях необходимо звонить в скорую помощь, по какому номеру и какие данные надо знать, чтобы медики как можно быстрее приехали оказывать помощь.