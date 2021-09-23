В Челнах 3-летний ребенок, оставшись один на несколько минут, выпал из окна второго этажа

Накануне вечером в одном из жилых домов Набережных Челнов 3-летний мальчик играл в кроватке, которая стояла рядом с окном. В квартире он был вместе с бабушкой. В один момент она отошла на кухню, чтобы принести ребёнку попить, откуда потом и услышала громкий плач.

Вернувшись в комнату, она не увидела ребёнка в кроватке и заметила открытое окно. Выйдя на улицу, она увидела мальчика под окнами дома, взяла его, принесла обратно в квартиру и вызвала скорую.

В результате медики госпитализировали ребёнка с тяжёлыми травмами головы и ушибом легкого. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование дела продолжается, как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следственное управление напоминает, что ни в коем случае нельзя оставлять маленького ребёнка дома без присмотра. В комнате нельзя держать распахнутыми окна, а также не ставить рядом с ними предметы и мебель.