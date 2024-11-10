В Челнах 220 детей участников СВО посетили кинотеатр

В Набережных Челнах продолжают проводить акции поддержки семей горожан, которые участвуют в специальной военной операции. Сегодня в Автограде вновь организовали традиционный мультпоказ для семей военнослужащих — в кинотеатр пригласили 220 детей.

Маленькие гости посмотрели приключенческий мультфильм «Бернард: Миссия Марс». Помимо веселого и захватывающего сюжета, главный герой помогает юным зрителям преодолевать сложности и учиться новому, не теряться перед непонятным и всегда выходить победителем из любых ситуаций.

Перед просмотром мультфильма юных зрителей угостили сладостями и соком.

На данный момент в Челнах прошло уже более 30 мультпоходов. Координатором проекта является член политического совета Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Фаттахов.

«Наш проект направлен на поддержку тех, кто сегодня стоит на защите интересов нашей Родины. Мы в свою очередь должны сделать так, чтобы семья каждого военнослужащего была окружена вниманием и заботой, а дети имели возможность интересно проводить досуг», — отметил Фаттахов.

«Воскресный день мы провели с пользой: посмотрели яркий интересный мультфильм, получили массу позитивных эмоций. Ребята ушли не только с хорошим настроением, но и с новыми друзьями. Мы с удовольствием ходим на кинопоказы и очень благодарны организаторам этого проекта», — прокомментировала супруга одного из военнослужащих.

Активное участие в проекте принимает бизнес-сообщество города. Финансовую поддержку оказал предприниматель Егор Юдин. Власти города благодарят его за оказанную помощь.

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