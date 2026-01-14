news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 14 января 2026 17:09

В Челнах 20‑летнего парня обвиняют в жестоком убийстве соседа

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело в отношении 20‑летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве 36‑летнего соседа. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, вечером 10 января 2025 года между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек зашел в комнату соседа, распылил ему в лицо газовый баллончик и затем нанес несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. После случившегося злоумышленник попытался скрыть следы, выбросив свою одежду в мусорные контейнеры.

Свою причастность к преступлению он признал полностью. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

#суд #Набережные Челны #Убийство #Уголовное дело
