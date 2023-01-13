В Челнах 170 семей получили ключи от новых квартир

В 63-м микрорайоне Набережных Челнов прошло заселение соципотечного дома № 63-02. Всего 170 семей получили ключи от новых квартир, передает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройке будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, медики-получатели грантов, а также молодые семьи.

Всего в доме 18 жилых этажей, один подъезд. 102 квартиры однокомнатные, 51 — двухкомнатные, 17 — трехкомнатные. Новые жильцы получили их в чистовой отделке, квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.