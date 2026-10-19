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Происшествия 19 октября 2026 10:18

В Челнах 13-летний велосипедист попал под колеса легковушки

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В Челнах 13-летний велосипедист попал под колеса легковушки
Фото: © Госавтоинспекция Набережных Челнов

13-летний мальчик пострадал в результате ДТП в Набережных Челнах. Как сообщает городская Госавтоинспекция, происшествие случилось накануне вечером возле дома № 2 по улице Полякова.

31-летний водитель автомобиля KIA RIO, двигаясь по проспекту Яшьлек со стороны проспекта Вахитова, не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка, ехавшего на велосипеде. Подросток, не спешившись, пересекал проезжую часть. Скорая помощь доставила ребенка в КДМЦ.

Нарушение ПДД в действиях участников дорожно-транспортного происшествия будет установлено в ходе административного расследования, говорится в сообщении.

#велосипедист попал под колеса авто #наезд на велосипедиста #Набережные Челны
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