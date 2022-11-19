В педуниверситете Челнов открылся военно-исторический музей

В Набережночелнинском государственном педагогическом университете открылся военно-исторический музей. Мэр Автограда Наиль Магдеев посетил выставку «История военной формы вживую». Впечатлениями чиновник поделился в своем Telegram-канале.

На создание военно-исторического музея в вузе было выделено 600 тыс. рублей грантовых средств. Проект мэру презентовал студент НГПУ Рахим Хисматов.

«Ее (выставку — прим. Т-и) создали студенты вместе с преподавателями. Подошли основательно: придумали и защитили проект, выиграли грант Росмолодежи, грамотно и интересно оформили экспозицию», — написал Магдеев.

Двенадцать манекенов демонстрируют эволюцию российской формы — от императорской до современной, изменение знаков различия и системы званий в периоды военных реформ.

«Ребята-экскурсоводы, студенты этого вуза Рахим Хисматов и Эмиль Кирамов отлично разбираются в теме, подробно всё рассказывают. Рекомендовал организовать передвижную экспозицию и показать в школах нашего города», — добавил мэр.

Ранее Магдеев подробно рассказал о гуманитарной миссии в Лисичанске, выплатах мобилизованным и мерах поддержки для членов их семей, о чем сообщал «Татар-информ».