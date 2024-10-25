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В Чечне вооруженные люди напали на колонну Росгвардии, есть погибший
Неизвестные совершили нападение на колонну военных в окрестностях Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО.
«В результате обстрела один военнослужащий погиб, а другой получил ранения. Пострадавший был оперативно госпитализирован и получил всю необходимую медицинскую помощь. Жизни его ничего не угрожает» — отмечается в официальном сообщении.
Ведомство добавило, что преступников активно разыскивают.
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