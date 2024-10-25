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Происшествия 25 октября 2024 08:12

В Чечне вооруженные люди напали на колонну Росгвардии, есть погибший

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Неизвестные совершили нападение на колонну военных в окрестностях Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО.

«В результате обстрела один военнослужащий погиб, а другой получил ранения. Пострадавший был оперативно госпитализирован и получил всю необходимую медицинскую помощь. Жизни его ничего не угрожает» — отмечается в официальном сообщении.

Ведомство добавило, что преступников активно разыскивают.

#чечня #росгвардия
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