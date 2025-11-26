В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека

Сегодня БПЛА атаковали соседнюю с Татарстаном Чувашию. В результате пострадали два человека, один из них – подросток.

«На наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них – подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», – написал в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

На данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует, заявил глава региона. Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над регионами России сбили 33 украинских беспилотника. Кроме того, с 03:06 до 05:50 в Республике Татарстан действовал режим беспилотной опасности. О введении ограничений для аэропортов республики не сообщалось.