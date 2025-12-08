В ЦЦТ РТ опровергли информацию о запрете ФСБ подключать МАХ к Госуслугам

Распространяемая в сети информация о том, что ФСБ якобы не разрешила подключать сервис МАХ к Госуслугам после октябрьского взлома, не соответствует действительности. Об этом «Татар-информу» заявил директор Центра цифровой трансформации РТ Алексей Едельсков.

«У нас нет подтвержденной информации об этом. Это фейк», — прокомментировал он.

Едельсков подчеркнул, что достоверной информации о взломе также нет. Кроме того, в России установлены достаточно серьезные требования для государственных ресурсов и сервисов. МАХ этим требованиям полностью соответствует. Относительно утверждений о «сырости» сервиса и рисках при интеграции с «Госуслугами» он отметил, что оба решения разрабатываются на федеральном уровне и степень их защиты и применяемые технологии сопоставимы.

«Вероятность взлома конкретно этого мессенджера, на мой взгляд, даже ниже, чем у некоторых его конкурентов», — добавил Едельсков.

Ранее в WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в РФ) распространялась информация о том, что ФСБ якобы запретила подключать сервис МАХ к Госуслугам из-за угроз безопасности.