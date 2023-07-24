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В ЦБ заявили о росте числа финансовых пирамид, маскирующихся под онлайн-игры
За последнее время в России выросло количество финансовых пирамид, которые маскируются в Сети под видом экономических онлайн-игр. Об этом со ссылкой на Центробанк пишет газета «Известия».
В Банке России рассказали, что более 22% таких платформ обещают пользователям быстрый и легкий заработок в формате «заплати и выиграй».
«Отличительная особенность таких проектов — отсутствие соревновательного элемента», — предупредили в пресс-службе регулятора.
По мнению специалистов ЦБ, рост числа таких мошеннических компаний обусловлен тем, что россияне заинтересованы в дополнительном заработке. Большинство пирамид — это небольшие анонимные проекты с коротким сроком деятельности и небольшой суммой участия.
Создатели таких пирамид таргетируют предложения, учитывая возраст и предпочтения потенциальных участников, и продвигают их в социальных сетях и мессенджерах. По словам директора по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григория Осипова, на сегодняшний день известно около ста разновидностей подобных «онлайн-игр».
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