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Экономика 5 марта 2025 20:28

В ЦБ хотят ограничить количество карт, которые можно оформить на одного человека

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ЦБ РФ думает, как разумно ограничить количество карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом в ходе совещания президента с членами правительства сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека», - сказала она.

Глава Центробанка отметила, что такие ограничения не коснутся обычных граждан, так как они не открывают 100 или 1000 карт разных банков для себя.

А вот для «любителей такой практики» Набиуллина предложила установить лимит. Например: максимум пять карт одного банка и не более 20 карт разных кредитных организаций.

«Это уменьшит масштаб. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены», - пояснила Набиуллина.

#Эльвира Набиуллина #центробанк #банковские карты #ограничение
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