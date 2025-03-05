В ЦБ хотят ограничить количество карт, которые можно оформить на одного человека

ЦБ РФ думает, как разумно ограничить количество карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом в ходе совещания президента с членами правительства сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека», - сказала она.

Глава Центробанка отметила, что такие ограничения не коснутся обычных граждан, так как они не открывают 100 или 1000 карт разных банков для себя.

А вот для «любителей такой практики» Набиуллина предложила установить лимит. Например: максимум пять карт одного банка и не более 20 карт разных кредитных организаций.

«Это уменьшит масштаб. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены», - пояснила Набиуллина.