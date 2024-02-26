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В ЦБ установили курсы доллара, евро и юаня на 27 февраля
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Центробанком РФ установлен официальный курс доллара на 27 февраля – 92,6 рубля. К слову, это на 12 копеек меньше предыдущего значения. Об этом пишет ТАСС.
Понизили и «будущий» официальный курс евро – 100,17 рубля (-26 копеек).
Официальный курс юаня тоже снизили до 12,78 рубля (-1 копейка).
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