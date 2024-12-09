В ЦБ сообщили, когда поступит в оборот тысячная купюра с символами ПФО

Обновленная тысячная купюра с изображением символов Приволжского федерального округа может поступить в оборот во второй половине 2025 года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Мы действительно целимся на второе полугодие. Точнее сказать пока трудно <…> В общем, предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу года», – сказал Белов.

Ранее сообщалось о запуске голосования за символ для 1000-рублевой банкноты. В перечень вошли три объекта из Казани: Дворец земледельцев, главный корпус КФУ и центр семьи «Казан». Голосование продлится до 12 декабря.