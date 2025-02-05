В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле

Банк России развеял мифы о цифровом рубле.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, в основном ложная информация распространяется в виде рассылки сообщений в мессенджерах и соцсетях. Как правило, авторы таких «смс», чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста.

«Мы рекомендуем пользоваться достоверными источниками информации, не доверять непроверенной информации. Вся актуальная информация размещена на нашем сайте в специальном разделе, посвященном проекту - Цифровой рубль | Банк России (cbr.ru)», - прокомментировали в пресс-службе Центробанка.

Со своей стороны ЦБ активно разъясняет свойства, преимущества цифрового рубля, отвечает на различные вопросы граждан.

«Что касается отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и в последующем якобы принудительного перевода всех граждан на цифровые рубли, то это очередной миф, который не соответствует действительности», - заявляют представители ЦБ.

В пресс-службе подчеркнули, что цифровые рубли выпускают как дополнение к «наличке» и банковским картам. Человек уже сам выбирает - открывать счет цифрового рубля, пользоваться ими или нет. Автоматически такой счет не откроют и за человека его открыть невозможно. Если россиянин решит, что ему не нужен данный инструмент, он просто не будет открывать такой счет.

«В связи с этим никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями заполнять и относить куда-либо не нужно, в том числе в МФЦ и Социальный фонд. Они не имеют никакого отношения к открытию счетов цифрового рубля. Повторим, открыть такой кошелек (счет цифрового рубля) человек сможет только при желании и только через мобильное приложение своего банка», - резюмировали в пресс-службе Центрального банка России.