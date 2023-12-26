В ЦБ рассказали, что будет из-за увеличения госдолга

Если госдолг России значительно вырастет, то корпоративные заимствования могут сменить на правительственные. Об этом заявили в Центробанке, подчеркнув, что из-за рисков увеличения госдолга источников финансирования частных проектов станет меньше.

Как объяснил руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций Константин Новик, госдолг конкурирует за спрос с корпоративными заимствованиями. Иными словами, расходы в 2024 у государства вырастут, поэтому власти будут привлекать деньги через облигации (ОФЗ). Минфин, предлагая рынку много долговых бумаг, может пойти в итоге на увеличение ставки. Если вырастут ставки по гособлигациям, то автоматически вырастут проценты и по корпоративным облигациям. То есть, бизнесу будет тяжело и дорого брать в долг. Об этом пишет газета «Известия».

В Центробанке при этом подчеркивают, что на данный момент тенденции вытеснения частного долга государственным нет — объем корпоративных и правительственных облигаций увеличивается в одинаковых долях.