В ЦБ прогнозируют замедление инфляции в I квартале 2024 года

Центробанк России прогнозирует замедление инфляции в I квартале 2024 года. Прогноз регулятора — 5,7% в квартальном выражении, пишет ТАСС.

Что касается уровня годовой инфляции, то прогноз регулятора здесь — 7,6%. При этом денежно-кредитная политика Центрального банка направлена на снижение годовой инфляции до уровня 4%, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в декабре 2023-го и январе 2024-го текущий рост цен замедлился. Причем пик прошли еще осенью.