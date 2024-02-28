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В ЦБ прогнозируют замедление инфляции в I квартале 2024 года
Центробанк России прогнозирует замедление инфляции в I квартале 2024 года. Прогноз регулятора — 5,7% в квартальном выражении, пишет ТАСС.
Что касается уровня годовой инфляции, то прогноз регулятора здесь — 7,6%. При этом денежно-кредитная политика Центрального банка направлена на снижение годовой инфляции до уровня 4%, говорится в сообщении.
Также отмечается, что в декабре 2023-го и январе 2024-го текущий рост цен замедлился. Причем пик прошли еще осенью.
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