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В ЦБ предупредили россиян о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard
С 1 января некоторые карты Visa и Mastercard могут перестать работать в российских банкоматах. Причина тому – истечение срока действия сертификатов безопасности. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ РФ.
Отмечается, что большая часть банков уже воплотили рекомендации ЦБ, в их инфраструктуре карты работают без сбоев. С отдельными участниками рынка специалисты НСПК находятся в постоянном контакте, оказывая всю необходимую помощь.
По словам представителя ЦБ, менее 1% от общего числа банкоматов не смогут принимать карты. В случае возникновения необходимости сотрудники банка быстро исправят ситуацию заменой оборудования или изменением настроек.
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