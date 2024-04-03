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Экономика 3 апреля 2024 09:59

В ЦБ предложили через «Почту России» обеспечить финдоступность в малых населенных пунктах

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Центробанк предложил, чтобы «Почту России» наделили функцией обеспечения финансовой доступности небольших населенных пунктов. На данный момент уже обсуждают эту тему, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута, чьи слова приводит «ПРАЙМ».

Он добавил, что на базе «Почты» в ЦБ работают отделения «Почта банка». Однако в регуляторе считают необходимым обязательно в закон по «Почте» добавить функцию обеспечения финансовой доступности населенных пунктов небольших инфраструктурных значимых услуг. По словам спикера, в Центробанке уже готовят свои предложения.

Также Мамута отметил, что у «Почты России» есть проблема с материальным поддержанием маленьких офисов.

«И здесь должно быть решение, либо через какой-то инфраструктурный платеж, либо дополнительные инструменты поддержки. Мы обсуждаем с "Почтой", с другими ведомствами возможные меры стимулирования финансовой активности в небольших населенных пунктах», — подчеркнул он.

#центробанк РФ #почта россии
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