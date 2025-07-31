В ЦБ пояснили, когда прекратят работу карты Visa и Mastercard

Центробанк приступил к проработке сроков, по истечении которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что переход на карты национальной платежной системы «Мир» будет происходить поэтапно и в добровольном порядке – в зависимости от пожеланий клиентов.

В Центробанке уточнили, что устанавливаемые сроки будут «разумными и достаточными», чтобы банки могли организовать планомерную замену карт МПС на карты «Мир» без сбоев и спешки.

Также в регуляторе подчеркнули, что срочная замена карт Visa и Mastercard на данном этапе не требуется – они продолжают функционировать в обычном режиме. Все действия, связанные с переходом на новые карты, будут осуществляться по заранее установленному графику, а банки своевременно проинформируют клиентов о порядке замены.

Ранее продление срока действия карт МПС, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой, напомнили в Банке России. Эта мера была направлена на сохранение привычного платежного функционала для граждан после приостановки деятельности международных операторов в стране.

Как отметил регулятор, в текущих условиях необходимость в подобных решениях утратила актуальность: доля карт иностранных систем в обороте продолжает снижаться, и все больше граждан самостоятельно переходит на карты «Мир».

Напомним, что после ухода Visa и Mastercard с российского рынка в 2022 году действующие карты продолжили обслуживаться внутри страны. Их срок действия был продлен в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК), однако с тех пор выпуск новых карт этих систем в РФ не осуществляется. В июле 2025 года стало известно о планах Банка России установить окончательные сроки их использования.