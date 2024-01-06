Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ЦБ посчитали, какой объем наличных был в обращении у россиян в 2023 году
Центральный банк России посчитал, что объем наличных денег в обращении у россиян по состоянию на 1 декабря 2023 года составил 17,9 трлн рублей. Об этом пишет РБК.
При этом регулятор прогнозирует, что по итогам полных 12 месяцев ушедшего года объем наличных денег увеличится более чем на 1,94 трлн рублей. Интересно, что с 1 января по 28 декабря объем наличных уже вырос на 1,934 трлн рублей (на 1,56 трлн рублей за полные 11 месяцев 2023-го и на 374 млрд - за 4 недели декабря).
Для сравнение: в 2022-м в России сумма наличных в обращении выросла на 2,28 трлн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»