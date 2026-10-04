В ЦБ объяснили, какие поврежденные банкноты можно обменять

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Поврежденные рублевые банкноты можно обменять, если они не имеют признаков подделки и сохранили не менее 55% первоначальной площади. Об этом РИА Новости сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

Обменять можно обожженные, обугленные, истлевшие купюры, а также банкноты, поврежденные агрессивными веществами или имеющие производственный брак. Банкнота, собранная из нескольких частей, также принимается к обмену, если все фрагменты принадлежат ей и в совокупности составляют не менее 55% первоначальной площади.

Кроме того, ЦБ принимает купюры, составленные из двух частей разных банкнот одного номинала. При этом фрагменты должны отличаться по графическому оформлению, а каждый из них – занимать не менее половины площади исходной банкноты.

Обмену подлежат и банкноты, у которых изменилась окраска или свечение в ультрафиолете, если на них сохранились отчетливые изображения. Исключение составляют купюры, окрашенные специальным составом для предотвращения хищений.

«Поврежденные деньги можно бесплатно сдать в любой банк, работающий с наличными – банк направит их на экспертизу в Банк России. После положительного заключения сумму выдают наличными или зачисляют на счет клиента», – пояснили в ЦБ.