В частом доме под Тверью обнаружили тела четверых детей

В частном доме на территории СНТ «Межурка» под Тверью найдены тела четверых погибших детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырех погибших детей в частном доме СНТ „Межурка” Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», – указывается в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование всех обстоятельств трагедии поставлено на контроль. На место также прибыли следователи и криминалисты.