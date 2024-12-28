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В частом доме под Тверью обнаружили тела четверых детей
В частном доме на территории СНТ «Межурка» под Тверью найдены тела четверых погибших детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.
«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырех погибших детей в частном доме СНТ „Межурка” Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», – указывается в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что расследование всех обстоятельств трагедии поставлено на контроль. На место также прибыли следователи и криминалисты.
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