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В частном секторе Татарстана рогатый скот, лошади и свиньи чипированы на 100%
В Татарстане в частном секторе крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи на 100% идентифицированы и внесены в систему учета. В сельскохозяйственных формированиях крупный рогатый скот идентифицирован на 98%, мелкий рогатый скот – 49%, свиньи – 72%, лошади – 33%, птица – 88%, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.
«Маркирование и учет сельхозживотных проводятся для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей болезней», – пояснил начальник управления Алмаз Хисамутдинов.
Данные об идентифицированных животных и птице вносятся в государственную систему «АПК МСХиП РТ». Вся информация о них, а также о проведенных ветеринарных мероприятиях будут находится в федеральной системе.
При несоблюдении сроков идентификации животных по КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
При возникновении вопросов по маркированию сельскохозяйственных животных и птицы можно обратиться по телефону: 8(843)221-77-41.
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