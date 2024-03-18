В частном секторе Татарстана рогатый скот, лошади и свиньи чипированы на 100%

В Татарстане в частном секторе крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи на 100% идентифицированы и внесены в систему учета. В сельскохозяйственных формированиях крупный рогатый скот идентифицирован на 98%, мелкий рогатый скот – 49%, свиньи – 72%, лошади – 33%, птица – 88%, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Маркирование и учет сельхозживотных проводятся для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей болезней», – пояснил начальник управления Алмаз Хисамутдинов.

Данные об идентифицированных животных и птице вносятся в государственную систему «АПК МСХиП РТ». Вся информация о них, а также о проведенных ветеринарных мероприятиях будут находится в федеральной системе.

При несоблюдении сроков идентификации животных по КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

При возникновении вопросов по маркированию сельскохозяйственных животных и птицы можно обратиться по телефону: 8(843)221-77-41.