В частном доме в Татарстане рванула смесь для розжига печи, трое пострадавших в больнице

Инцидент произошел в селе Тюбяк-Чекурча Арского района РТ. Первоначально информация была такой, что в частном доме на улице Луговой рванул газовый котел АГВ. Но позже пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, уточнила, что произошел хлопок газовоздушной смеси бензина, которую использовали для розжига дровяной печи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спецслужбы установили, что дом не газифицирован, котёл запитан от газового баллона. В доме не было возгорания, частично обрушилась стена и кровля дома.

Двоих мужчин и одну женщину доставили в Арскую больницу. У одного пострадавшего предварительно сломана нога, у остальных – различные ушибы. Позже в больницу самостоятельно обратился ещё один мужчина с ушибами живота.

Причина случившегося устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.