news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
5 января 2022  12:34
Павел Климчак

В частном доме в Татарстане рванула смесь для розжига печи, трое пострадавших в больнице

news_top_970_100

Инцидент произошел в селе Тюбяк-Чекурча Арского района РТ. Первоначально информация была такой, что в частном доме на улице Луговой рванул газовый котел АГВ. Но позже пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, уточнила, что произошел хлопок газовоздушной смеси бензина, которую использовали для розжига дровяной печи.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Прибывшие на место спецслужбы установили, что дом не газифицирован, котёл запитан от газового баллона. В доме не было возгорания, частично обрушилась стена и кровля дома.

Двоих мужчин и одну женщину доставили в Арскую больницу. У одного пострадавшего предварительно сломана нога, у остальных – различные ушибы. Позже в больницу самостоятельно обратился ещё один мужчина с ушибами живота.

Причина случившегося устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#хлопок газа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное