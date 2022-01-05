В частном доме в Татарстане рванула смесь для розжига печи, трое пострадавших в больнице
Инцидент произошел в селе Тюбяк-Чекурча Арского района РТ. Первоначально информация была такой, что в частном доме на улице Луговой рванул газовый котел АГВ. Но позже пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, уточнила, что произошел хлопок газовоздушной смеси бензина, которую использовали для розжига дровяной печи.
Прибывшие на место спецслужбы установили, что дом не газифицирован, котёл запитан от газового баллона. В доме не было возгорания, частично обрушилась стена и кровля дома.
Двоих мужчин и одну женщину доставили в Арскую больницу. У одного пострадавшего предварительно сломана нога, у остальных – различные ушибы. Позже в больницу самостоятельно обратился ещё один мужчина с ушибами живота.
Причина случившегося устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.