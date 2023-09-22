В частном доме в Шебекино произошел взрыв бытового газа – есть пострадавшие

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Сегодня в Белгородской области произошло ЧП, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона.

Есть пятеро пострадавших, один из которых находится под завалами. На месте работают все оперативные службы.

Губернатор отметил, что помощь пострадавшим оказывается: у троих травмы головы, у одного пострадавшего ожоги.

Причины произошедшего установят следственные службы.