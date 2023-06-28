В частном доме под Казанью отравились трое мужчин, один скончался

Сегодня в районе 11 часов дня в одном из домов поселка Октябрьский Зеленодольского района Татарстана произошло массовое отравление.

Как стало известно «Татар-информу», в одном из домов поселка отдыхала компания – трое мужчин и трое женщин. Все они приехали в гости к хозяину дома.

Сегодня утром все трое мужчин почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Один из них скончался, двое госпитализированы. По данным агентства, предварительной причиной случившегося считают отравление алкоголем, но подробности уточняются, возможно, выяснится, что все случилось не из-за алкоголя.