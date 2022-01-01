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Ру Тат
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Происшествия
1 января 2022  22:13

В частной бане в Лаишево угарным газом насмерть отравились двое мужчин

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В бане одного из частных хозяйств на улице Горького в Лаишево отравились двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

Предположительно, мужчины отравились угарным газом. Трагедия произошла сегодня в начале девятого вечера, когда оба мылись в бане, в которой стоит дровяная печь.

На место вызвали медиков скорой помощи, однако спасти мужчин не удалось, они скончались. Одному из них было 48 лет, второму – 29.

Причины случившегося устанавливаются.

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