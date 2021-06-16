В части Вахитовского района Казани 17 июня не будет воды

В ряде домов Вахитовского района Казани с 17 июня почти на сутки отключат воду. МУП «Водоканал» сообщает, что воды не будет с 9.00 17 июня до 6.00 18 июня.

Под отключение попадают дома, расположенные по следующим адресам:

ул.Большая Красная, 58 (литер Д);

ул.Гоголя, 11/56, 12/58, 13/49, 13а, 14/51;

ул.Горького, 15 (корп.1, 2, 3);

ул.Жуковского, 8/50, 11/48, 13/41;

ул.Карла Маркса, 37, 39, 41/13, 43, 44, 44а, 46, 46а, 47, 47/2а, 48/11, 48 корп.1, 49/13, 50/8, 51/14, 52, 53, 53а, 53б, 54, 54а, 54б, 55/31, 56/11, 58/12, 59, 59б, 60, 61 корп.1, 62, 62а, 64, 64 корп.1, 66, 68;

ул.Муштари, 31/55, 33а, 33б.

Отключение связано с подключением объекта к сетям водопровода. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые можно оставить по телефону +7(843)231-62-60.