В части Советского района Казани отключат воду из-за аварии

В ряде домов Советского района Казани отсутствует водоснабжение. Причиной послужили аварийные работы, которые проводятся на водопроводах, объяснили в МУП «Водоканал».

Так, с часу дня без воды остаются жители дома поселка Дальний в связи с работами в доме №12 по улице Шахтерской. Кроме того, в 22.00 водоснабжение прекратится в поселках Константиновка, Самосырово, по улицам Мамадышский тракт (№28-93), Мира, №1а, переулку Мира, №1, 3, улицам Рахлина, №1, 1а, 1б и 1в, Аббасова, Удивительной, Умырзая и Табеева. Ожидается, что подача воды возобновится в 6.00, когда завершатся аварийные работы по улицам Курынова и Мамадышский тракт.

В пресс-службе предприятия уточнили, что в списке могут произойти изменения. Это связано с анализом характера аварии и вариантами ее устранения.

Жители домов смогут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направляться согласно поступающим обращениям.