В части Советского района Казани на сутки отключат воду

В четверг, 1 июня, в части домов Советского района Казани на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба МУП «Водоканал».

Водоснабжение будет отключено с 9.00 1 июня, а возобновят его в 9.00 2 июня. Причиной временных неудобств станут работы по переврезке переложенного участка водопровода Д=300 мм на улице Аделя Кутуя.

Отключение водоснабжения затронет следующие адреса:

по улице Аделя Кутуя — дома №86а, 88, 104, 110а, 110б, 82, 82/4, 84, 86, 86/1, 86/2, 86 корп. 2, 86в, 86д, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/7 корп. 1, 91, 94, 95, 96, 98, 103, 104а, 106а, 106б, 107, 110а корп. 2, 110г, 110г корп. 1 и 114, а также частные дома от №75 по №109; по улице Габдуллы Кариева — дом №4а корп. 2.

«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», — отмечают в водоканале.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.