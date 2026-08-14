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Общество 14 августа 2026 07:30

В части Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду

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В части Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Часть Приволжского района столицы Татарстана на следующей неделе почти на сутки останется без холодной воды. Об этом информирует МУП «Водоканал».

Причиной временных неудобств станут работы по подключению переложенного участка водопровода по улице Рауиса Гареева к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение продлится почти сутки: подача воды прекратится в 9 часов утра 20 августа, а возобновиться она должна в 6 часов утра 21 августа.

В общей сложности под отключение попадут 21 многоквартирный и 13 частных домов, одно социальное учреждение и семь административных зданий.

Воды не будет по следующим адресам:

– ул. Азамат, д. 2/1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7 и 7а;
– ул. Рауиса Гареева, д. 58, 62, 76, 78, 78а, 78б, 90 корп. 1, 2, 3 и 4;
– ул. Уныш, д. 1/2;
– ул. Ферма-2, д. 2, 2/1, 2/2, 10, 44, 49, 50, 53, 59, 59/1, 59/2, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 90, 98, 98а, 98б и 98в;
– Фермское шоссе, д. 1, 1а, 3а, 3б и 39а;
– СДТ «Дружба», д. 63.

Автоцистерны с водой расположат по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

#отключение воды
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