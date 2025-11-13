В части Приволжского района Казани отключат воду из-за аварийных работ
Несколько домов Приволжского района столицы Татарстана завтра останутся без холодной воды. Об этом предупреждает пресс-служба МУП «Водоканал».
Отключение продлится почти сутки: подача воды прекратится в 9 часов утра 14 ноября, а возобновиться она должна в 6 часов утра 15 ноября.
Причиной временных неудобств станет проведение аварийных работ в домах по проспекту Победы – от №62 до №68.
Воды не будет по следующим адресам:
– проспект Победы, дома №62, 62к1, 62к2, 62к3, 62к4, 64, 66, 68, 70, 70а, 72 и 72а;
– улица Сафиуллина, дома №14 и 18
Автоцистерны с водой расположат по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.