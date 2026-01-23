В части Ново-Савиновского района временно отключат воду из-за плановых работ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Ново-Савиновском районе Казани временно остановят подачу воды в связи с плановой заменой запорной арматуры на водопроводных сетях на перекрестке улиц Короленко и Воровского. Работы пройдут с 09:00 27 января до 12:00 28 января, сообщили в Телеграм-канале Казанского водоканала.

Под отключение попадают следующие адреса:

Воровского: 1, 3, 3/2, 3а, 5, 5к1, 5к2, 7, 9а, 15вк1, 32а, 67а, 67ак1, 67б, 83, 83а, 83б

Гагарина: 2/91, 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 12б

Короленко: 54, 54ак.1, 56, 56а, 58, 58а, 58г, 58/1, 58/2, 58/4, 58/10, 58 к4, к6, к41, к51, к55, к58, к68, 9½, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113

Октябрьская: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30к1, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46

Возможны перебои или понижение давления воды по следующим адресам:

Восстания: 2/81, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8а/1, 8ак1, 10, 12, 12а, 12а/1, 12ак1, 12б, 14/4 Гагарина: 4, 6, 8, 10, 12, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 67, 69, 71, 73/14

Голубятникова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11ак1, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 25/2

Короленко: 32, 34, 36, 36г/1, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54а, 8½, 83, 85, 85а, 87, 87а, 87б, 89

Октябрьская: 4/14, 8, 10, 10а, 10г/16, 12, 14/73

Ярослава Гашека: 1, 2/25, 3, 4, 5, 6/13, 7, 7к1, 7к2, 7а, 9а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а

Всего под отключение попадают 39 многоквартирных домов и 3 социальных учреждения.

Жители могут подать заявку на предоставление воды из автоцистерн по телефону АДС: 231-62-60.