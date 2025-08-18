В части Кировского района на сутки отключат воду

В части Кировского района временно отключат водоснабжение из-за подключения жилого дома на улице Урицкого к централизованным сетям. Об этом сообщает Телеграм-канал Казанского Водоканала.

Воды не будет с 09:00 19 августа до 09:00 20 августа по следующим адресам:

Адмиралтейская, 1, 5, 7, 9, 1;

Архангельская,14г, 21а/2 корп.2;

Жуковка, 1, д.-2, 2 корп.1; 2в, 2 корп.2/21а; 4/34, 6/13, 12, 14;

Иовлева, 7, 1/9, 3, 9, 10, 10 ст.2, 13;

Кожевенная, 28, 30, 9/1, 10, 13/6, 14, 20, 20 корп.1, 34/4, 38, 38 корп.1; 46;

Кызыл Армейская, 2, 4, 3/8, 3а, 5/25, 7, 8/16, 9, 9а, 10, 11, 12, 17/13, 17а/13, 23а, 23а корп.1, 27б;

Клары Цеткин, 6/1, 14, 16, 16б;

Красного Химика, 18, 6, 6а, 6а/1, 6а/2, 8, 9, 10, 11, 13/17, 16/8, 19, 19 корп.1;

Мало-Московская, 26, 31, 32, 33, 37,12, 14, 24а, 26а;

Несмелова, 5, 7;

Поселковая, 29, д.- 5, 8/1, 8/3, 9, 19, 21, 23а, 25/5, 29а;

Речная, 13, 3, 5;

Серп и Молот, 4в;

Урицкого, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 1, 4, 4 корп.1; 15;

Широкая, 2, 7, 12, 14, 16, 18.

Под ограничение попадут 27 многоквартирных и 23 частных дома.

Для жителей организуют подвоз воды. Заявки принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.