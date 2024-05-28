В части Кировского района Казани на два дня отключат газ

С 4.00 29 мая в части домов Кировского района Казани прекратится газоснабжение. Мера принята на время работ по переврезке газопровода в рамках реконструкции Горьковского шоссе, сообщили в мэрии столицы РТ.

Газ будет отсутствовать в квартирах до окончания работ — 31 мая. Отключение затронет следующие адреса:

Озеро Лебяжье, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 10, 12;

улица Залесная, 1, 1в, 1г, 1д, 2, 2а, 2а (корп.1, 2, 3), 3, 5, 5а, 16, 18, 20, 22, 24, 121;

улица Осиновская, 27 (корп.1, 2, 3), 29, 31, 33, 35а, 37, 39, 41, 47, 49;

улица Хибинская, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 18.

Кроме того, без газа останутся и жителя ряда индивидуальных домов. Полный перечень опубликован в документе по ссылке. Это в том числе дома по улицам Актанышской, Аксакова, Залесной, Наратлык, Зимней, Интернатной и другим.