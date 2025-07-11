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Общество 11 июля 2025 22:21

В части Кировского района Казани более чем на сутки отключат воду

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В части Кировского района Казани более чем на сутки отключат воду
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ряд зданий в Кировском районе столицы Татарстана более чем на сутки останется без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 15 июля, а возобновят только в 10 часов утра 16 июля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению переложенного участка водопровода жилого комплекса, расположенного по улице Адмиралтейская, к централизованным сетям.

Воды не будет по следующим адресам:

– ул. Адмиралтейская, д. 1 и 3 (корп. 26);
– ул. Аракчинская 2-я, частные дома от №1 до №69;
– ул. Архангельская, д. 14г;
– ул. Боевая, частные дома от д№71 до №129;
– ул. Красного Химика, д. 6, 6а, 6а/2, 8, 9, 10, 11, 13/17, 16/8, 18, 19, 19 (корп. 1);
– ул. Кызыл Армейская, д. 2, 3/8, 3а, 4, 5/25, 7, 8/16, 9, 9а, 10, 11, 12, 17/13, 17а/13, 23а, 23а (корп. 1);
– ул. Мало-Московская, д. 12, 14, 14а, 24а, 26, 26а;
– ул. Набережная, д. 31, 31/1, 31 (корп. 1), 31а, 31а (корп. 1, 2 и 3), 31б (корп. 3), 31в, 31д, 31а лит. М, 33;
– ул. Набережная, д. 1, 1 (корп. 1), 4, 4 (корп. 1 и 2), 10, 11, 11 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 14), 11д (корп. 8), 23, 23а, 27;
– ул. Поселковая, д. 8/1, 8/3, 19, 21, 23а, 25/5, 29, 29а;
– ул. Узенькая, д. 4, 4 (корп. 1), 6;
– ул. Урицкого, д. 4, 4 (корп. 1), 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17;

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточнили в МУП «Водоканал».

#отключение воды #отключение водоснабжения
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