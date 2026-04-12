В части Кировского и Вахитовского районов временно отключат воду

Водоснабжение временно отключат в части домов Кировского и Вахитовского районов Казани. Ограничение связано с работами по переврезке участка водопровода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Подача воды будет приостановлена с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля по ряду адресов:

Кировский район

ул.Большая, 2, 2а, 4, 21, 25, 25а, 26, 31, 31а, 33, 38а, 40, 41, 43, 45, 45а, 49, 53, 57, 61, 63б, 70, 98, 98/1;

ул.Брюсова, 3в;

ул.Клары Цеткин, 9, 11, 13, 13а;

ул.Кызыл Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 43;

ул.Милецейская, 14;

ул.Серп и Молот, 24а, 28;

ул.Николая Столярова, 6, 8, 15, 15а, 17, 37, 39, 39б, 39в;

ул.Урицкого, 22а, 24, 27, 28, 31/53;

переулок Проходный, все дома;

ул.Сардара Ваисова, все дома.

Вахитовский район

ул.Нагорная, 29, 35/18;

ул.Япеева, 19, 25.

Жителей также предупредили о снижении давления воды в отдельных домах Вахитовского и Приволжского районов. Ожидается, что вода будет поступать примерно до уровня первого этажа, при этом возможны кратковременные перебои.

Для обеспечения жителей водой на время отключения можно оставить заявку на подвоз автоцистерн по телефону аварийно-диспетчерской службы: +7 (843) 231-62-60.