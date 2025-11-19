В части Кировского и Ново-Савиновского районов Казани более чем на сутки отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ряд зданий Кировского и Ново-Савиновского районов Казани более чем на сутки останется без холодной воды. Об этом предупреждает пресс-служба МУП «Водоканал».

Подача воды прекратится в полночь 20 ноября, а возобновиться она должна только в 9 часов утра 21 ноября.

Причиной временных неудобств станет проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Чистопольская и проспекту Ямашева.

Воды не будет по следующим адресам:

– улица Боевая, дома №29, 29а, 29б, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/2, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65б, 65, 67, 67а, 69, 69а, 4а, 6, 10, 14, 14а, 17, 19, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38/12, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70/9, 74, 76, 78/2, 80, 84, 86, 90, 90а, 92, 21, 23/10 и 27;

– улица Восточная, дома №2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 20, 22 и 22/1;

– улица Жуковка, дома №1, 4/34, 6/13 и 12;

– улица Западная, дома №3, 3а, 4, 6, 7/53, 9/70, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,24, 26, 30 и 32;

– улица Заречная (Кировский район), дома №3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 72;

– улица Кожевенная, дома №30 и 28

– улица Красногорская, дома №3, 3 стр. 1, 5, 6/23, 7, 8, 8а, 10/23, 11, 13, 16, 19, 20/36, 20а, 21, 22/31, 23/40, 24/30, 25, 25а, 26/23, 27, 28/24, 29/32, 30/25, 31/25, 33/27, 33А, 35, 37 и 37/27;

– улица Лагерная, дома №3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/24, 31/22, 32/29, 33/27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 56А, 58, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71а, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93/9, 95, 97, 99, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а и 113;

– улица Ново-Слободская, дома №1, 2/19, 2а, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23/26, 24/28, 25/31, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 41, 43, 45 и 49;

– улица Поселковая, дом №9;

– улица Проезжая, дома №1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 19, 20, 24, 25/30, 29 и 31;

– улица Речная, дом №13;

– улица Слесарная, дома №1/80, 2/78, 3, 5, 6, 7 и 9/93;

– улица Широкая, дома №2, 14 и 16.

Кроме того, на улице Короленко в домах №28б, 28, 28а, 28б/1, 30 и 30б произойдет понижение давления водоснабжения.

Во время отключения специалисты предприятия выполнят мероприятия по повышению надежности и стабильности водоснабжения, уточнили в «Водоканале».

Автоцистерны с водой расположат по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.