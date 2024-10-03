В части домов Вахитовского района Казани более суток не будет воды

9-10 октября в ряде зданий Вахитовского района Казани прекратится водоснабжение. Без воды с 9 утра среды до 11 утра четверга останутся жители 19 многоквартирных домов и других объектов, сообщает МУП «Водоканал».

Причиной станет переврезка вынесенного участка водопровода жилищного комплекса, который находится на улице Карла Маркса, к централизованным сетям. Отключение затронет следующие адреса:

— улица Абжалилова, №19, 19а, 21, 23/32, 25а, 25б;

— улица Вишневского, №2а, б, е, 2а лит.К, 4/53, 4а, 21;

— улица Волкова, №84, 86;

— улица Груздева, №2/8, 4/1, 4/2;

— улица Достоевского, №51 (96-я гимназия), 53/4, 53а;

— улица Зинина, №3а;

— улица Маркса, №76/6, 76 корпус 4;

— улица Маленькая, №5;

— улица Ершова, №2, 2г, 8, 18, 20, 20а, б, 25г, 25к, 26, 26а, 27, 27 корп. 1-4, 27а, 27б, 27в, 27г, 27и, 27/4, 27Б корп.1,2,5; 27г корп.1; 28, 28а, 30, 32/23, 32а, 32а/1;

— улица Чехова, №1а корп.А,В,С,D,Е,F; 2 корп.2,3; 2а корп.3; 3, 3/7, 4, 4а, 4Б, 4в, 6/76, 6а, 6Б, 6в, 6г, 6г/1; 8/1, 8/2; 8/3;

— улица Шмидта, №1, 1 корп.1, 6, 8.

Жители указанных домов могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут отправлять согласно поступающим обращениям.