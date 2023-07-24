В части домов Советского района Казани отключат газоснабжение

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 31 июля по 5 августа некоторые дома Советского района столицы Татарстана останутся без газа. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станут работы по строительству казанского метрополитена, уточняют в городской администрации.

Отключение газоснабжения затронет следующие адреса:

— ул. Бигичева, д. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 30, 31, 33 и 35;

— ул. Вагапова, д. 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23/18, 27 и 29;

— ул. Сахарова, д. 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 27, 29 и 31;

— ул. Магистральная, д. 10а, 12а, 14а, 16а, 18а и 20;

— ул. Закиева, д. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 37, 37б, 39, 41 и 43;

— пр. Победы, д. 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 158, 160, 164, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 190, 192, 76, 80, 84, 88, 98, 102 и 106;

— Мамадышский тракт, д. 8, 10 и 34;

— ул. Файзи, д. 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15 и 17;

— ул. Дуслык, д. 4 и 6;

— пер. Дуслык, д. 6;

— ул. Туганлык, д. 1, 3, 10, 12 и 5а;

— ул. Глушко, д. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 22б, 22в, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43 и 47/21;

— ул. Г. Кайбицкой, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 и 15;

— ул. Ломжинская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 и 24;

— ул. Чишмяле, д. 1, 9, 11, 13, 15, 17 и 21;

— ул. Минская, д. 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 61 и 73;

— Ноксинский спуск, д. 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41 и 43;

— ул. Фучика, д. 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143 и 145.

Газовщики просят жителей закрыть краны перед газовыми приборами. Если в квартире появится запах газа, следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, открыть окна для проветривания, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 221-83-53, 04, 104 (с мобильного) или 112.