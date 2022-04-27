В части домов Советского района Казани на сутки отключат воду

28 апреля в ряде домов в Советском районе Казани будет отсутствовать вода. Прекратившись в 9 утра, водоснабжение восстановится лишь к 6 утра следующего дня, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, отключение затронет все дома по улицам 1-я и 2-ч Вольская, Односторонка Ноксинская, дома 62 корп. 1,2 и 64 корп. 1, 2 по улице Мира, нечетные номера домов от №45 до 75 и четные от №44 до 78 по Сибирскому тракту, а также №62, 62 корп.1, 9, 9а, 13, 18; 103 корп.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; 105 (все корпуса), 107, 107а по улице Журналистов.

Помимо этого, воду отключат в поселках Карьер, Троицкая Нокса (полностью), а также в части домов Нагорного, Новой Сосновки и ряде СНТ. С подобным списком можно ознакомиться на портале kzn.ru.

Причиной временного прекращения водоснабжения стало проведение работ по подключению двух водопроводов ЖК «Беседа» по улице Мира.

Жителям указанных домов рекомендуется запастись водой заранее. «Водоканал» сообщает, что цистерны с водой будут доставлять по заявкам от жителей. Номер для обращений — +7(843)231-62-60.