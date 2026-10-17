В части домов Приволжского района Казани на сутки понизят давление воды

В Казани в некоторых домах Приволжского района в течение суток будет понижено давление воды. Это связано с подключением водопровода к централизованным сетям, сообщает мэрия Казани.

Понижение планируется с 9:00 22 октября до 11:00 23 октября по следующим адресам:

Улицы:

ул. Абдуладзе;

ул. Агрономическая, 112а, 128, 142;

ул. Вячеслава Алемасова;

ул. Андрея Адо;

ул. Гарифа Ахунова, 2, 6, 10, 10а, 10в, 14, 16, 16а, 16а корп. 2, 16а корп. 3, 16б, 18, 20, 22, 22а;

ул. Баки Урманче, 1, 1а, 1б, 4 корп. 1, 2, 3, 4; 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11 корп. 1, 2, 3; 11а, 11б корп. 1, 2, 3, 4; 14;

ул. Безоблачная;

ул. Белые Росы;

ул. Березовая (Лесной Городок);

ул. Братьев Батталовых, 16, 20/1, 20/2, 20/3, 20 корп. 1, 2; 20а, 20а корп. 2, 22 стр., 24 стр., 27, 27 корп. 2;

ул. Мидхата Булатова, 1, 1а, 3, 5, 7;

ул. Брусничная;

ул. Волкова, 1/47, 2, 3;

ул. Восточная (Лесной Городок);

ул. Рауиса Гараева, 2, 4, 4а, 62, 76, 78, 78а, 78б, 90 корп. 1, 2, 3, 4; 92, 92/3, 92а, 94, 94а, 96, 98, 100, 102 корп. 1, 2; 103, 103а, 105, 105а, 105б, 107, 108, 109, 110, 110 корп. 1, 2; 111 корп. 1, 2; 113, 117, 117а, 119, 120, 120 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; 125, 125/1;

ул. Гарифьянова, 2/1, 2а, 2б, 9а;

ул. Генерала Ерина;

ул. Рихарда Зорге, 34;

ул. Профессора Камая, 1/47, 2б, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10 корп. 1, 2, 3, 4; 12, 15, 15а, 17;

ул. Калинина, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 6;

ул. Карбышева, 1/12, 47/1;

ул. Алексея Казем-Бека;

ул. Лазурная;

ул. Ульянова-Ленина, 8, 11/17, 15;

ул. Лесная (Лесной Городок);

ул. Майская, 3;

ул. Матур;

ул. Хусаина Мавлютова, 9, 9а, 9б, 9в, 14, 14в, 14д 1, 2, 3, 4, 5, 6; 14ж, 16, 16а, б, в, д, ж, з; 16а корп. 1, 2, 3; 17, 17/1, 17/2, 17в, 17г, 17е корп. 1, 2, 3; 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 50а;

ул. Медиков;

ул. Медицинская;

ул. Меридианная (Лесной Городок);

ул. Николаева, 5;

ул. Ново-Песечная, 40, 44;

ул. Нурсултана Назарбаева, 8а, 8б, 10 корп. 1, 10/92, 12, 12а, 12в, 16;

ул. Островского, 1, 38, 38а, 38а корп. 1, 42, 45/2, 51, 53, 55, 57а, 57б, 57в, 57г, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 79, 81, 81 корп. 1, 84, 85а, 86, 87, 88, 93 корп. 26/50 корп. 26, 93 корп. 27/50 корп. 27, 93/50 корп. 23, 98, 98а, 99, 100, 102, 103, 103а стр., 104, 105, 105а, 107, 110 стр., 112 стр., 114, 116;

ул. Павлюхина, 37, 41, 57, 57 корп. 1, 91, 99б, 99в;

ул. Петербургская;

ул. Пушкина, 2/45;

ул. Марселя Салимжанова, 1, 2а, 2в, 2г, 5, 15/8б, 15/8в, 17, 19, 21, 23, 27, 29;

ул. Солнечная (Лесной Городок);

ул. Сиреневая;

ул. Спартаковская, 1, 2 корп. 1, 2, 2а, 2д, 6, 8, 12, 14, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 35, 43, 53, 87, 88а, 88б, 89;

ул. Старая, 4, 7 стр., 9/33, 17/11;

ул. Столичная (Лесной Городок);

ул. Султана Габаши;

ул. Сыртлановой, 1, 5, 7, 9, 11;

ул. Хади Такташа, 1, 2;

ул. Тихомирнова, 1, 7, 11, 19, 31;

ул. Туфана Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15, 10а, 12, 14, 14/56, 14 корп. 1, 2, 3, 4, 5; 14б/56, 14в, 14г, 14д, 14е, 19а, 21, 56/15;

ул. Урманлы;

ул. Уютная;

ул. Федора Хребтова;

ул. 4-я Калининградская, 14, 16, 18, 20, 22.

Проспекты:

пр. Победы, 2, 3а, 3д, 4, 4а, 6, 6в, 6ж, 7/33, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10а/71, 12, 12а, 14, 14а, 74;

пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16.

Переулки:

пер. Матур;

пер. Медицинский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й;

пер. Щербаковский, 5, 7.

Проезды:

Детский проезд;

Оренбургский проезд, 132, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 201а, 203, 205, 205а корп. 1, 205б, 205в, 207.

Прочие объекты: