news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 октября 2026 10:00

В части домов Приволжского района Казани на сутки понизят давление воды

Читайте нас в

В Казани в некоторых домах Приволжского района в течение суток будет понижено давление воды. Это связано с подключением водопровода к централизованным сетям, сообщает мэрия Казани.

Понижение планируется с 9:00 22 октября до 11:00 23 октября по следующим адресам:

Улицы:

  • ул. Абдуладзе;
  • ул. Агрономическая, 112а, 128, 142;
  • ул. Вячеслава Алемасова;
  • ул. Андрея Адо;
  • ул. Гарифа Ахунова, 2, 6, 10, 10а, 10в, 14, 16, 16а, 16а корп. 2, 16а корп. 3, 16б, 18, 20, 22, 22а;
  • ул. Баки Урманче, 1, 1а, 1б, 4 корп. 1, 2, 3, 4; 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11 корп. 1, 2, 3; 11а, 11б корп. 1, 2, 3, 4; 14;
  • ул. Безоблачная;
  • ул. Белые Росы;
  • ул. Березовая (Лесной Городок);
  • ул. Братьев Батталовых, 16, 20/1, 20/2, 20/3, 20 корп. 1, 2; 20а, 20а корп. 2, 22 стр., 24 стр., 27, 27 корп. 2;
  • ул. Мидхата Булатова, 1, 1а, 3, 5, 7;
  • ул. Брусничная;
  • ул. Волкова, 1/47, 2, 3;
  • ул. Восточная (Лесной Городок);
  • ул. Рауиса Гараева, 2, 4, 4а, 62, 76, 78, 78а, 78б, 90 корп. 1, 2, 3, 4; 92, 92/3, 92а, 94, 94а, 96, 98, 100, 102 корп. 1, 2; 103, 103а, 105, 105а, 105б, 107, 108, 109, 110, 110 корп. 1, 2; 111 корп. 1, 2; 113, 117, 117а, 119, 120, 120 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; 125, 125/1;
  • ул. Гарифьянова, 2/1, 2а, 2б, 9а;
  • ул. Генерала Ерина;
  • ул. Рихарда Зорге, 34;
  • ул. Профессора Камая, 1/47, 2б, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10 корп. 1, 2, 3, 4; 12, 15, 15а, 17;
  • ул. Калинина, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 6;
  • ул. Карбышева, 1/12, 47/1;
  • ул. Алексея Казем-Бека;
  • ул. Лазурная;
  • ул. Ульянова-Ленина, 8, 11/17, 15;
  • ул. Лесная (Лесной Городок);
  • ул. Майская, 3;
  • ул. Матур;
  • ул. Хусаина Мавлютова, 9, 9а, 9б, 9в, 14, 14в, 14д 1, 2, 3, 4, 5, 6; 14ж, 16, 16а, б, в, д, ж, з; 16а корп. 1, 2, 3; 17, 17/1, 17/2, 17в, 17г, 17е корп. 1, 2, 3; 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 50а;
  • ул. Медиков;
  • ул. Медицинская;
  • ул. Меридианная (Лесной Городок);
  • ул. Николаева, 5;
  • ул. Ново-Песечная, 40, 44;
  • ул. Нурсултана Назарбаева, 8а, 8б, 10 корп. 1, 10/92, 12, 12а, 12в, 16;
  • ул. Островского, 1, 38, 38а, 38а корп. 1, 42, 45/2, 51, 53, 55, 57а, 57б, 57в, 57г, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 79, 81, 81 корп. 1, 84, 85а, 86, 87, 88, 93 корп. 26/50 корп. 26, 93 корп. 27/50 корп. 27, 93/50 корп. 23, 98, 98а, 99, 100, 102, 103, 103а стр., 104, 105, 105а, 107, 110 стр., 112 стр., 114, 116;
  • ул. Павлюхина, 37, 41, 57, 57 корп. 1, 91, 99б, 99в;
  • ул. Петербургская;
  • ул. Пушкина, 2/45;
  • ул. Марселя Салимжанова, 1, 2а, 2в, 2г, 5, 15/8б, 15/8в, 17, 19, 21, 23, 27, 29;
  • ул. Солнечная (Лесной Городок);
  • ул. Сиреневая;
  • ул. Спартаковская, 1, 2 корп. 1, 2, 2а, 2д, 6, 8, 12, 14, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 35, 43, 53, 87, 88а, 88б, 89;
  • ул. Старая, 4, 7 стр., 9/33, 17/11;
  • ул. Столичная (Лесной Городок);
  • ул. Султана Габаши;
  • ул. Сыртлановой, 1, 5, 7, 9, 11;
  • ул. Хади Такташа, 1, 2;
  • ул. Тихомирнова, 1, 7, 11, 19, 31;
  • ул. Туфана Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15, 10а, 12, 14, 14/56, 14 корп. 1, 2, 3, 4, 5; 14б/56, 14в, 14г, 14д, 14е, 19а, 21, 56/15;
  • ул. Урманлы;
  • ул. Уютная;
  • ул. Федора Хребтова;
  • ул. 4-я Калининградская, 14, 16, 18, 20, 22.

Проспекты:

  • пр. Победы, 2, 3а, 3д, 4, 4а, 6, 6в, 6ж, 7/33, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10а/71, 12, 12а, 14, 14а, 74;
  • пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16.

Переулки:

  • пер. Матур;
  • пер. Медицинский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й;
  • пер. Щербаковский, 5, 7.

Проезды:

  • Детский проезд;
  • Оренбургский проезд, 132, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 201а, 203, 205, 205а корп. 1, 205б, 205в, 207.

Прочие объекты:

  • Оренбургский Тракт, 21, 22, 22а, 24а, 24б, 24в, 26а стр., 93, 95, 99, 101, 108, 108 корп. 1, 109, 128, 128в, 130, 130 корп. 1, 130а, 132/3, 132/4, 138, 138 (РКБ) корп. 2, 3, 4; 138а, 138а корп. 3, 138б, 138в, 138г, 138д, 138е, 138ж, 138з, 138и, 138к, 138л, 138м, 138н, 138р, 140а, 140б корп. 1, 140б корп. 2, 140в, 140д, 140 корп. 1, 2, 3; 140 корп. 4; 140б корп. 1; 140, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 142, 144, 144 корп. 1, 2, 7; 144а, 144а корп. 1, 144г, 146, 158/1, 158/2, 158 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 158 корп. а, б; 160, 160 корп. 1, 2, 3; 162а, 162а корп. 1, 162б, 162б корп. 2, 3; 164/1, 168, 168 корп. 2, 3, 4, 5; 168а, 172, 174, 174а, 179, 193, 195а, 203а, 207, 207 корп. 1, 207а, 209, 209а, б, в; 211, 213;
  • Ферма-2, 76, 76а, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 90, 90а, 90а корп. 1, 2, 3; 90б, 90в, 98, 98а, 98б, 98в;
  • 33-й Военный городок;
  • Деревня Универсиады.
#давление #водопровод #приволжский район казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО

«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО

16 октября 2026
Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

16 октября 2026
Новости партнеров