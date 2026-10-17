В части домов Приволжского района Казани на сутки понизят давление воды
В Казани в некоторых домах Приволжского района в течение суток будет понижено давление воды. Это связано с подключением водопровода к централизованным сетям, сообщает мэрия Казани.
Понижение планируется с 9:00 22 октября до 11:00 23 октября по следующим адресам:
Улицы:
- ул. Абдуладзе;
- ул. Агрономическая, 112а, 128, 142;
- ул. Вячеслава Алемасова;
- ул. Андрея Адо;
- ул. Гарифа Ахунова, 2, 6, 10, 10а, 10в, 14, 16, 16а, 16а корп. 2, 16а корп. 3, 16б, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Баки Урманче, 1, 1а, 1б, 4 корп. 1, 2, 3, 4; 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11 корп. 1, 2, 3; 11а, 11б корп. 1, 2, 3, 4; 14;
- ул. Безоблачная;
- ул. Белые Росы;
- ул. Березовая (Лесной Городок);
- ул. Братьев Батталовых, 16, 20/1, 20/2, 20/3, 20 корп. 1, 2; 20а, 20а корп. 2, 22 стр., 24 стр., 27, 27 корп. 2;
- ул. Мидхата Булатова, 1, 1а, 3, 5, 7;
- ул. Брусничная;
- ул. Волкова, 1/47, 2, 3;
- ул. Восточная (Лесной Городок);
- ул. Рауиса Гараева, 2, 4, 4а, 62, 76, 78, 78а, 78б, 90 корп. 1, 2, 3, 4; 92, 92/3, 92а, 94, 94а, 96, 98, 100, 102 корп. 1, 2; 103, 103а, 105, 105а, 105б, 107, 108, 109, 110, 110 корп. 1, 2; 111 корп. 1, 2; 113, 117, 117а, 119, 120, 120 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; 125, 125/1;
- ул. Гарифьянова, 2/1, 2а, 2б, 9а;
- ул. Генерала Ерина;
- ул. Рихарда Зорге, 34;
- ул. Профессора Камая, 1/47, 2б, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10 корп. 1, 2, 3, 4; 12, 15, 15а, 17;
- ул. Калинина, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 6;
- ул. Карбышева, 1/12, 47/1;
- ул. Алексея Казем-Бека;
- ул. Лазурная;
- ул. Ульянова-Ленина, 8, 11/17, 15;
- ул. Лесная (Лесной Городок);
- ул. Майская, 3;
- ул. Матур;
- ул. Хусаина Мавлютова, 9, 9а, 9б, 9в, 14, 14в, 14д 1, 2, 3, 4, 5, 6; 14ж, 16, 16а, б, в, д, ж, з; 16а корп. 1, 2, 3; 17, 17/1, 17/2, 17в, 17г, 17е корп. 1, 2, 3; 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 50а;
- ул. Медиков;
- ул. Медицинская;
- ул. Меридианная (Лесной Городок);
- ул. Николаева, 5;
- ул. Ново-Песечная, 40, 44;
- ул. Нурсултана Назарбаева, 8а, 8б, 10 корп. 1, 10/92, 12, 12а, 12в, 16;
- ул. Островского, 1, 38, 38а, 38а корп. 1, 42, 45/2, 51, 53, 55, 57а, 57б, 57в, 57г, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 79, 81, 81 корп. 1, 84, 85а, 86, 87, 88, 93 корп. 26/50 корп. 26, 93 корп. 27/50 корп. 27, 93/50 корп. 23, 98, 98а, 99, 100, 102, 103, 103а стр., 104, 105, 105а, 107, 110 стр., 112 стр., 114, 116;
- ул. Павлюхина, 37, 41, 57, 57 корп. 1, 91, 99б, 99в;
- ул. Петербургская;
- ул. Пушкина, 2/45;
- ул. Марселя Салимжанова, 1, 2а, 2в, 2г, 5, 15/8б, 15/8в, 17, 19, 21, 23, 27, 29;
- ул. Солнечная (Лесной Городок);
- ул. Сиреневая;
- ул. Спартаковская, 1, 2 корп. 1, 2, 2а, 2д, 6, 8, 12, 14, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 35, 43, 53, 87, 88а, 88б, 89;
- ул. Старая, 4, 7 стр., 9/33, 17/11;
- ул. Столичная (Лесной Городок);
- ул. Султана Габаши;
- ул. Сыртлановой, 1, 5, 7, 9, 11;
- ул. Хади Такташа, 1, 2;
- ул. Тихомирнова, 1, 7, 11, 19, 31;
- ул. Туфана Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15, 10а, 12, 14, 14/56, 14 корп. 1, 2, 3, 4, 5; 14б/56, 14в, 14г, 14д, 14е, 19а, 21, 56/15;
- ул. Урманлы;
- ул. Уютная;
- ул. Федора Хребтова;
- ул. 4-я Калининградская, 14, 16, 18, 20, 22.
Проспекты:
- пр. Победы, 2, 3а, 3д, 4, 4а, 6, 6в, 6ж, 7/33, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10а/71, 12, 12а, 14, 14а, 74;
- пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16.
Переулки:
- пер. Матур;
- пер. Медицинский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й;
- пер. Щербаковский, 5, 7.
Проезды:
- Детский проезд;
- Оренбургский проезд, 132, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 201а, 203, 205, 205а корп. 1, 205б, 205в, 207.
Прочие объекты:
- Оренбургский Тракт, 21, 22, 22а, 24а, 24б, 24в, 26а стр., 93, 95, 99, 101, 108, 108 корп. 1, 109, 128, 128в, 130, 130 корп. 1, 130а, 132/3, 132/4, 138, 138 (РКБ) корп. 2, 3, 4; 138а, 138а корп. 3, 138б, 138в, 138г, 138д, 138е, 138ж, 138з, 138и, 138к, 138л, 138м, 138н, 138р, 140а, 140б корп. 1, 140б корп. 2, 140в, 140д, 140 корп. 1, 2, 3; 140 корп. 4; 140б корп. 1; 140, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 142, 144, 144 корп. 1, 2, 7; 144а, 144а корп. 1, 144г, 146, 158/1, 158/2, 158 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 158 корп. а, б; 160, 160 корп. 1, 2, 3; 162а, 162а корп. 1, 162б, 162б корп. 2, 3; 164/1, 168, 168 корп. 2, 3, 4, 5; 168а, 172, 174, 174а, 179, 193, 195а, 203а, 207, 207 корп. 1, 207а, 209, 209а, б, в; 211, 213;
- Ферма-2, 76, 76а, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 90, 90а, 90а корп. 1, 2, 3; 90б, 90в, 98, 98а, 98б, 98в;
- 33-й Военный городок;
- Деревня Универсиады.