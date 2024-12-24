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В части домов Приволжского района Казани на ночь отключили отопление и горячую воду
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Этой ночью в нескольких домах на улицах Кул Гали и Фучика в Казани отключены тепловые сети. Подача отопления и горячей воды возобновятся, как ожидается, в 4 утра 25 декабря, уточнили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Речь идет о домах №7, 9/95, 7а корпус 1 по улице Кул Гали и №97 по улице Фучика. Причиной отключения стали внеплановые работы филиала «Татэнерго».
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