В части домов Приволжского района Казани на ночь отключили отопление и горячую воду

Этой ночью в нескольких домах на улицах Кул Гали и Фучика в Казани отключены тепловые сети. Подача отопления и горячей воды возобновятся, как ожидается, в 4 утра 25 декабря, уточнили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Речь идет о домах №7, 9/95, 7а корпус 1 по улице Кул Гали и №97 по улице Фучика. Причиной отключения стали внеплановые работы филиала «Татэнерго».