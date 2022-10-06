В части домов Кировского района Казани на пять дней отключен газ

В Кировском районе столицы Татарстана некоторые многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также коммунально-бытовые объекты на пять дней остались без газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Временное отключение газоснабжения вызвано проведением газоопасных работ по монтажу газорегуляторного пункта при реконструкции Горьковского шоссе.

По информации «Казаньгоргаза», до 11 октября газа не будет в многоквартирных домах №2а, 3, 18, 20, 22 и 24 по улице Залесная, №5, 5а, 7, 7а, 8а, 10 и 12 по улице Озеро Лебяжье.

Кроме того, без газа на это время останется ряд индивидуальных домов по улицам Аккош, Аксакова, Актанышская, Кавказская, Ландышевая, Лесная Слобода, Озеро Лебяжье, Озеро Лебяжье в поселке Творческих работников, Озеро Глубокое, Песенная, Сафина, Ташлы, Узорная, Хибинская и Шавкат, а также на Горьковском шоссе и в переулках Аксакова, Актанышском, Ландышевом, Совхозном и Узорном. Их полный список опубликован на сайте kzn.ru.

Помимо этого, газоснабжение будет отсутствовать на коммунально-бытовых объектах, среди которых есть и принадлежащие АО «Казэнерго». Их перечень также размещен на портале мэрии.