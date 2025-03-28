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На главную ТИ-Спорт 28 марта 2025 18:23

В CAS подтвердили, что Камила Валиева подала новую апелляцию на пересмотр допинг-дела

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В CAS подтвердили, что Камила Валиева подала новую апелляцию на пересмотр допинг-дела
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили информацию, что Камила Валиева подала новую апелляцию по поводу своей дисквалификации после допинг-дела в Верховный суд Швейцарии.

В то же время CAS отказывается давать комментарии об этой ситуации.

«CAS подтверждает, что Камила Валиева подала ходатайство о пересмотре дела в Федеральный суд Швейцарии. Спортивный арбитражный суд не будет комментировать это дело и дождётся окончательного решения Федерального суда Швейцарии», – передает слова пресс-служба CAS ТАСС.

Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Камила также не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.

#Камила Валиева #фигурное катание #спорт
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