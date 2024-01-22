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Руc Тат
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Происшествия 22 января 2024 20:48

В час пик на станции казанского метро «Козья Слобода» произошел сбой в поезде

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Сегодня вечером в час пик на станции метро «Козья Слобода» произошел сбой в одном из поездов – пассажиров высадили путем открытия дверей состава вручную машинистом электропоезда, так как автоматическое открывание дверей не сработало, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«После высадки пассажиров состав проследовал в электродепо для технического осмотра, где было выявлено, что кем –то из пассажиров был сломан тумблер открывания дверей», – отметили в Telegram-канале предприятия.

В итоге состав остался в электродепо для устранения неисправности. Вместо него на линию вышел элетропоезд, находящийся в резерве. Пассажиров на станции метро «Козья Слобода» забрал состав, идущий следом.

Сейчас метрополитен работает в штатном режиме.

#Метроэлектротранс #казанское метро
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