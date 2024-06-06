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Происшествия 6 июня 2024 09:06

В Царском селе опрокинулся понтон с пассажирами, один человек погиб и трое пострадали

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В Екатерининском парке Царского села произошел трагический инцидент с опрокидыванием понтона, на борту которого находились 24 человека, сообщает РИА Новости.

ЧП случилось на Большом пруду парка в момент, когда понтон совершал маневр разворота. По невыясненным пока причинам плавсредство перевернулось, а находившиеся на нем люди оказались в воде.

В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. О состоянии остальных пассажиров понтона не сообщается.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

#утонули люди
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