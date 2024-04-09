В Царево под Казанью экологи помогли бобру вернуться в естественную среду обитания

В поселке Царево бобр вышел на улицу к людям, животное засняли местные жители. Бобр заблудился и из-за этого вел себя неспокойно.

Неравнодушные жители сообщили о необычном госте в межрайонный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам по Пестречинскому району.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

Специалисты поймали зверя и поместили в специальный переносной ящик. После этого бобра выпустили в естественную среду обитания – в реку Шимелка.