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В Царево под Казанью экологи помогли бобру вернуться в естественную среду обитания
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В поселке Царево бобр вышел на улицу к людям, животное засняли местные жители. Бобр заблудился и из-за этого вел себя неспокойно.
Неравнодушные жители сообщили о необычном госте в межрайонный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам по Пестречинскому району.
Специалисты поймали зверя и поместили в специальный переносной ящик. После этого бобра выпустили в естественную среду обитания – в реку Шимелка.
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